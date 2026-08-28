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بیستوچهارمین دوره جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاعمقدس و مقاومت فراخوان داد و آثار نویسندگان و پدیدآورندگان در هشت گروه اصلی و دو گروه فرعی مورد داوری قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فراخوان بیستوچهارمین دوره جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاعمقدس و مقاومت منتشر شد و گروههای داوری این دوره نیز اعلام شدند.
بر اساس فراخوان منتشرشده، آثار ارسالی در هشت گروه اصلی شامل مستندنگاری، ادبیات، پژوهشهای تخصصی، تاریخ شفاهی، توصیفی و تحلیلی، دایرهالمعارفنگاری و دانشنامهنویسی، هنر، کودک و نوجوان و ادبیات بینالملل بررسی و داوری خواهند شد.
در گروه مرجع مستندنگاری، آثاری همچون زندگینامه، مستند، خاطره، سفرنامه، یادنامه، گزارش، وقایعنگاری و وصیتنامه قرار میگیرند. گروه مرجع ادبیات نیز داستان بلند و رمان، زندگینامه داستانی، داستان کوتاه، شعر و نثر ادبی را پوشش میدهد.
همچنین در گروه مرجع پژوهشهای تخصصی، آثار حوزههای ادبی، نظامی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی و نقد مورد بررسی قرار میگیرند و گروه مرجع تاریخ شفاهی، توصیفی و تحلیلی نیز به ارزیابی آثار این حوزه اختصاص دارد.
گروه مرجع دایرهالمعارفنگاری و دانشنامهنویسی نیز شامل دایرهالمعارفنگاری، لغتنامهنویسی، کتابشناسی، روزشمارنویسی واژهنامه تخصصی است. در بخش هنر نیز فیلمنامه، نمایشنامه، پژوهشهای هنری و امور گرافیک داوری خواهند شد.
در گروه مرجع کودک و نوجوان، آثار شعر، داستان و رمان و در گروه مرجع ادبیات بینالملل، آثار ادبیات مقاومت و ترجمه از زبان فارسی به زبانهای دیگر و بالعکس مورد ارزیابی قرار میگیرند.
علاوه بر گروههای اصلی، دو گروه فرعی ویرایش و ترویج و تعامل نیز در این جشنواره پیشبینی شده است. کتاب صوتی، پادکست و خدمات نشر و ترویج کتاب در گروه ترویج و تعامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال آثار تا پایان ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
دبیرخانه بیستوچهارمین دوره جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاعمقدس و مقاومت در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه یکم، پلاک ۴، واحد ۵ قرار دارد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۲۱-۸۸۵۰۶۰۰۷ و ۰۲۱-۸۸۵۰۶۰۰۹ تماس بگیرند.