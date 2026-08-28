به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان بابل در حوزه آبزی‌پروری گفت: ظرفیت تولید ماهیان خاویاری بابل به ۱۲۲ تن در سال رسید.

نیما حسین‌زاده با بیان اینکه توسعه آبزی‌پروری از محور‌های مهم برنامه‌های شیلات استان است گفت: با بهره برداری طرح‌های شیلاتی هفته دولت، شمار واحد‌های فعال پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان بابل به ۱۲ واحد رسیده و مجموع ظرفیت تولید این بخش به ۱۲۲ تن گوشت و ۴۰۰ کیلوگرم خاویار در سال افزایش یافته است.

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت گسترده آبزی‌پروری بابل گفت: ۶۳۲ واحد تولیدی فعال هم اکنون در بخش آبزی‌پروری شهرستان فعالیت دارند و مجموع ظرفیت تولید سالانه انواع آبزیان در این واحد‌ها به ۱۳ هزار و ۲۴۶ تن می‌رسد.

وی توسعه واحد‌های آبزی‌پروری را گامی مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی دانست و تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در این بخش، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های شیلاتی استان دارد.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرستان بابل، توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و تقویت زنجیره تولید در این منطقه با جدیت دنبال خواهد شد.