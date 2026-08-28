همزمان با هفته دولت، میز ارتباطات مردمی ادارات با حضور دستگاه‌های پرمراجعه در مصلای آبادان برپا شد تا شهروندان مسائل و مطالبات خود را بدون واسطه با مسئولان در میان بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با گرامیداشت هفته دولت، روز کارمند و یاد و خاطره شهدای دولت از جمله شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید آیت‌الله رئیسی، میز ارتباطات مردمی ادارات در مصلای آبادان برگزار شد.

معاون فرماندار ویژه آبادان گفت: در این برنامه، دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط و مراجعات مردمی را دارند حضور پیدا کردند تا شهروندان بتوانند دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات خود را به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره با مسئولان مربوطه مطرح کنند.

بختیاری با اشاره به تغییر عنوان «میز خدمت» به «میز ارتباطات مردمی» افزود: هدف اصلی از برگزاری این میز، ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان است تا مدیران دستگاه‌های اجرایی بتوانند در محل، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات شهروندان صادر کنند.

وی ادامه داد: برگزاری میز ارتباطات مردمی محدود به هفته دولت نیست و در مناسبت‌های مختلف نیز این برنامه ادامه خواهد داشت.

معاون فرماندار ویژه آبادان گفت: در تجمعات و برنامه‌های شبانه نیز دست‌کم دو اداره حضور دارند و به‌صورت مستقیم پاسخگوی مطالبات و درخواست‌های مردم هستند.

بختیاری همچنین از برنامه فرمانداری آبادان برای تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان خبر داد و افزود: مقرر شده است به‌صورت یک هفته در میان، روزهای دوشنبه، فرماندار ویژه آبادان و مسئولان بخش‌های مختلف فرمانداری به‌صورت مستقیم پاسخگوی مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندانی که قصد دیدار با فرماندار یا مسئولان بخش‌های مختلف فرمانداری را دارند، پیش از مراجعه ثبت‌نام می‌کنند تا روند ملاقات و رسیدگی به درخواست‌های آنان با سهولت بیشتری انجام شود.