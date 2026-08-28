روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی برنامه مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر شهید مدافع وطن علی‌اصغر نورانی را در شهرستان‌های بجنورد و سملقان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با صدور اطلاعیه‌ای برنامه مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر بسیجی مدافع وطن، شهید علی‌اصغر نورانی را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام، جمعه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۱ در میدان شهید بجنورد برگزار می‌شود.

همچنین مراسم وداع مردم شهیدپرور شهرستان سملقان، یکشنبه ۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰ در میدان مقاومت (ارشاد) شهر آشخانه برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک این شهید مدافع وطن نیز دوشنبه ۹ شهریورماه ساعت ۹ صبح از چهارراه شهرداری آشخانه به سمت آرامگاه ابدی شهید برگزار می‌شود.

روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی از عموم مردم شهیدپرور، بسیجیان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و حراست از انقلاب و کیان میهن اسلامی به اثبات رسانند.