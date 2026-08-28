به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهردار دوگنبدان گفت: شهرداری دو گنبدان در راستای تداوم خدمت عمران و آبادانی در این هفته ۶ طرح عمران شهری با اعتباری افزون بر ۲۰۱ میلیارد تومان را افتتاح و کلنگ زنی کرده است.

رضا قشقایی افزود: تکمیل بلوار‌های شهیدان پناهپوری و تاجگردون به طول ۴ کیلومتر در مجموع با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان و اصلاح خیابان پد خندق تا ۹ دی در هلال احمر به طول ۴۰۰ متر با اعتبار ۶ میلیارد تومان بهره‌برداری شده است.

وی ادامه داد: پل پاسداران و بلوار شهرک غدیر دو دهان پل شهری و اجرای بلوار به طول ۷۰۰ متر با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های افتتاحیه در هفته دولت است .

شهردار دوگنبدان اضافه کرد: اصلاح بلوار حد فاصل چهارراه فرمانداری تا بیمارستان شهید رجایی نیز به طول ۶۰۰ متر با اعتبار ۸ میلیارد تومان نیز در دست اقدام است.