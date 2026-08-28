افتتاح و کلنگزنی ۶ طرح عمران شهری در دوگنبدان
۶ طرح با ۲۰۱ میلیارد تومان اعتبار در شهر دوگنبدان افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهردار دوگنبدان گفت: شهرداری دو گنبدان در راستای تداوم خدمت عمران و آبادانی در این هفته ۶ طرح عمران شهری با اعتباری افزون بر ۲۰۱ میلیارد تومان را افتتاح و کلنگ زنی کرده است.
رضا قشقایی افزود: تکمیل بلوارهای شهیدان پناهپوری و تاجگردون به طول ۴ کیلومتر در مجموع با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان و اصلاح خیابان پد خندق تا ۹ دی در هلال احمر به طول ۴۰۰ متر با اعتبار ۶ میلیارد تومان بهرهبرداری شده است.
وی ادامه داد: پل پاسداران و بلوار شهرک غدیر دو دهان پل شهری و اجرای بلوار به طول ۷۰۰ متر با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان از دیگر طرحهای افتتاحیه در هفته دولت است.
شهردار دوگنبدان اضافه کرد: اصلاح بلوار حد فاصل چهارراه فرمانداری تا بیمارستان شهید رجایی نیز به طول ۶۰۰ متر با اعتبار ۸ میلیارد تومان نیز در دست اقدام است.
قشقایی گفت: عملیات اجرایی بهسازی بلوار اندیشه به طول ۸۰۰ متر با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و پل اتصال سادات به بیمارستان شهید رجایی ۲ دهانه پل ۸ متری با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان نیز امروز آغاز شد.