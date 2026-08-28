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نماینده ولیفقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز هفته دولت را به دولتمردان تبریک گفت و اظهار کرد: شش ماه است مردم در خیابان ایستادگی کردهاند و با هوشمندی خود دو راهبرد دشمن را خنثی کردهاند و این ایستادگی بطور ویژه در شهرستانهای مختلف خوزستان به چشم آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد با اشاره به اینکه مقاومت و ایستادگی مردم، راهبردهای دشمن را خنثی کرد گفت :: این حضور پیام روشنی برای جهانیان داشت و نشان داد زندگی پایدار و عزتمندانه در مقاومت است، نه تسلیم.
نماینده ولیفقیه در خوزستان گفت: مردم ما ۴۷ سال پای کار انقلاب بودهاند و نشان دادهاند در برایر دشمن که گام و قدمی به عقب نخواهند برداشت.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد با اشاره به دشمنی آمریکا با ملت ایران اظهار کرد: آمریکا در دشمنی خود با ملت ایران دیگر راهی را نرفته باقی نگذاشته است؛ از محاصره تا تحریمها، اما هیچکدام نتوانستند دشمن را به هدف خود برسانند و تاکنون قطعاً دشمنان ما شکست خوردهاند.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با تأکید بر نقش رسانهها گفت: رسانههای ما نباید روایت اصلی را تنها از زبان رئیسجمهور آمریکا ارائه دهند؛ چراکه نشان داده دروغگو است و اصالتی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد ادامه داد: رسانهها و شبکههای اجتماعی ما مراقب باشند جنگی را که آمریکاییها در واقعیت و میدان نبرد باختهاند، در روایت برنده نکنند و ما نباید به روایت آنان اصالت بدهیم.
امام جمعه اهواز افزود: موضوع اشتغال جوانان، معیشت و توجه به بازار باید مورد نظر مسئولین باشد.
خطیب جمعه اهواز با اشاره به درخواست مردم در حوزه انرژی اظهار کرد: مردم از ما میخواهند برای کاهش خاموشیها اقدام شود. درست است که وعده کاهش خاموشیها در هفته آینده داده شده، اما نیاز است در این زمینه برای خوزستان باتوجه به گرمای هوا، استثنا قائل شد.
امام جمعه اهواز در ادامه گفت: صرفهجویی در مصرف برق و بنزین، اگر انجام شود، مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.