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هشدارزرد شماره ۲۸ هوانشاسی آذربایجان غربی بیانگر وقوع مخاطره رگبار متناوب باران و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی (با احتمال گردوخاک) و کاهش نسبی دما است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، سامانه: رگبار متناوب باران و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی (با احتمال گردوخاک) و کاهش نسبی دما پیش بینی میشود .
مخاطره: رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای از بعدازظهر جمعه مورخ (۱۴۰۵/۰۶/۰۶) آغاز می شود که تا اواسط هفته آینده در کلیه مناطق (بویژه نیمه شمالی استان)ادامه دارد.
در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی - پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای- احتمال خسارت به سازههای موقت و بناهای نیمه کاره- توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه می شود.