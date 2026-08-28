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نیروگاه گازی ۱۹.۲ مگاواتی همزمان با هفته دولت و در جریان سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری به استان گلستان در شهرستان کردکوی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این نیروگاه با هزینه حدود دو همت احداث و همزمان با برنامههای هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
این نیروگاه با هدف افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به تامین مطمئنتر انرژی در شبکه استان احداث شده و با ورود آن به مدار، ظرفیت تولید برق در منطقه افزایش مییابد.
اجرای این نیروگاه که توسط سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا شد نمونهای موفق از سرمایهگذاری این بخش در گلستان است.
زمین این طرح که در هفته دولت پارسال تحویل سرمایهگذار شد امروز با حضور معاون رییسجمهور وارد مدار شد.