پخش زنده
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«جانِجهانها» ارکستر موسیقی ملی ایران زنده پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما اجرای سوئیت سمفونی «جانِجهانها» توسط ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، در قالب آیین «روایت رحمت» و به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، بهصورت زنده از صفحه رسمی بنیاد رودکی در اینترنت پخش میشود.
این اجرای ویژه ساعت ۱۷ روز شنبه ۷ شهریور در تالار وحدت برگزار خواهد شد .
علاقهمندان موسیقی و فرهنگ و هنر ایران در کشور و خارج از ایران میتوانند بهصورت برخط این برنامه را تماشا کنند.