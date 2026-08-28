به گزارش خبرگزاری صداوسیما اجرای سوئیت سمفونی «جانِ‌جهان‌ها» توسط ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، در قالب آیین «روایت رحمت» و به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، به‌صورت زنده از صفحه رسمی بنیاد رودکی در اینترنت پخش می‌شود.

این اجرای ویژه ساعت ۱۷ روز شنبه ۷ شهریور در تالار وحدت برگزار خواهد شد .

علاقه‌مندان موسیقی و فرهنگ و هنر ایران در کشور و خارج از ایران می‌توانند به‌صورت برخط این برنامه را تماشا کنند.