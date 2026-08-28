به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحله منطقه‌ای جشنواره بازی‌های بومی‌محلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همزمان با هفته وحدت در پنج منطقه برگزار می‌شود.

مرحله منطقه‌ای جشنواره بازی‌های بومی‌محلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «بازی‌های بومی، هویت ملی» و با هدف احیاء میراث فرهنگی، تقویت هویت بومی و نشاط اجتماعی، همزمان با هفته وحدت در پنج منطقه کشور برگزار می‌شود.

این جشنواره در امتداد طرح ملی «بازیکا» و ویژه کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۸ سال عضو مراکز سیار روستایی و شهری کانون پرورش فکری طراحی و اجرا شده است.

بر اساس تقسیم‌بندی، استان‌های کشور در پنج منطقه ساماندهی شده‌اند تا زمینه اجرای منسجم و گسترده بازی‌های بومی‌محلی در سراسر کشور فراهم شود که مازندران هم به همراه آذربایجان شرقی، همدان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد برگزار کنندگان این جشنواره خواهد بود.

علاوه بر کودکان و نوجوانان، زمینه مشارکت خانواده‌ها و اهالی روستا نیز در اجرای این بازی‌ها فراهم شده است.

مرحله نخست این رویداد در ۱۳۱ مرکز سیار روستایی و شهری در ۲۹ استان اجرا و بیش از ۸۱۶ بازی در روستا‌ها شناسایی و اجرا شده است که از این میان ۵۰۶ بازی به مرحله استانی راه یافته‌اند.