بنا بر اعلام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ۳۰ لیدر اصلی، مرتبطان و تخریب‌گران اموال مردم در استان مرکزی شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ۳۰ لیدر اصلی، مرتبطان و تخریب‌گران اموال مردم در استان مرکزی شناسایی و بازداشت شدند.

این ۳۰ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی به وقت کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان‌های محلات و نیمه‌ورد اقدام به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر، بانک‌ها، خودرو‌های امدادی و شخصی مردم، اماکن دولتی، چندین مسجد (از جمله مسجد جامع علیا و مسجد مهدیه بازار محلات)، حمله به ناوگان ریلی و تهدید جان مسافران، غارت اموال مغازه‌های مردم کرده بودند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی از این مزدوران شماری سلاح سرد مثل قمه، تبر و چاقو و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و مواد مخدر هم کشف و ضبط کرده‌اند.

پیشتر در بهمن ۱۴۰۴ هم ۷۰ نفر از عوامل میدانی کودتای دی‌ماه در استان مرکزی بازداشت شده بودند.