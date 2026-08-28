به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور در افتتاحیه این اجلاس، کیم هو چئول، رئیس کل دیوان محاسبات کره جنوبی و رئیس کارگروه مدیریت بحران آسوسای ضمن تاکید بر جایگاه این کارگروه در تبیین و ارتقای نقش دیوان‌های محاسبات در حصول اطمینان از پاسخگویی و آمادگی دولت‌ها در مواجهه با بحران ها، اذعان کرد که بحران تغییرات اقلیمی صرفا یک ریسک آتی به شمار نمی‌رود چرا که تاثیرات مستقیمی بر اقتصاد ملی، سیاست‌های عمومی و حتی زندگی روزمره شهروندان داشته و حوزه‌ها و جوانب مختلفی همچون غذا، انرژی و زیرساخت را تحت تاثیر خود قرار داده است.

رئیس کارگروه مدیریت بحران آسوسای همچنین با اشاره به نقش دیوان‌های محاسبات در پاسخ‌گو کردن دولت‌ها در خصوص سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران و ریسک‌های نوپدید، بر ضرورت مدیریت اثربخش و کارآمد منابع محدود عمومی تاکید نمود.

هیئتی بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن زمانی، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی و بهروز محبی نجم آبادی، از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و امیر خلیلیان، مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران در این دور از اجلاس کارگروه در بانکوک شرکت کرده‌اند.

عبدالحسین روح الامینی بعنوان دومین سخنران کلیدی اجلاس، با اشاره به اینکه مدیریت بحران در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکمرانی عمومی تبدیل شده است، بیان داشت: "افزایش فراوانی و شدت مخاطرات طبیعی، گسترش بیماری‌های فراگیر و پیچیده‌تر شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، نقش نهاد‌های عالی حسابرسی را از نظارت پسینی بر هزینه‌ها به نظارت هم‌زمان، ارزیابی عملکرد و تقویت تاب‌آوری ملی تغییر داده است و دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حسابرسی برخط، نظارت بر اعتبارات تخصیصی به بحران‌ها و ارزیابی نحوه اجرای قوانین، نقش فعال‌تری در مدیریت بحران ایفا کند".

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین جایگاه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و برشمردن اقدامات و دستاورد‌های دیوان محاسبات کشور در حوزه مدیریت بحران، افزود: "دیوان محاسبات کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره گیری از ابزار‌های نظارت برخط، تلاش کرده است پاسخگویی و شفافیت را در شرایط بحرانی افزایش دهد.

کارگروه حسابرسی مدیریت بحران آسوسای به عنوان یکی از کارگروه‌های کلیدی ذیل سازمان آسوسای، با مأموریت تقویت نقش دیوان محاسبات کشور‌های عضو در کمک به مدیریت مؤثر انواع مختلف بحران در کل چرخۀ مدیریت بحران (پیشگیری و کاهش، آمادگی، واکنش، بازیابی و بازسازی) در سال ۱۴۰۰ تأسیس گردیده است. این کارگروه، به ریاست دیوان محاسبات کره جنوبی، هم اکنون ۲۶ عضو دارد و دیوان محاسبات کشورمان یکی از اعضای فعال و پیشروی آن به شمار می‌آید.