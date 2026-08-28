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نماینده ولی فقیه در استان گفت: دولتمردان در خط مقدم جنگ اقتصادیاند که با تمام مشکلات ارزی و حصر دریایی همچنان پابرجا واستوار ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجتالاسلام والمسلمین نوری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه بجنورد با اشاره به هفته دولت گفت: در این جنگ اقتصادی با وجود اینکه در حصر دریایی قرار داریم و با مشکلات ارزی مواجه هستیم، اما راههایی برای دور زدن آنها وجود دارد و دولت تاکنون کمبود کالا را جبران کرده است.
وی افزود: با پیگیری مسئولان کشوری و استانی بازار با کمبود کالا مواجه نیست، اما باید در زمینه تورم و گرانی رصد و نظارت بیشتری انجام شود تا قیمتها یکسان باشد نه اینکه از مغازهای تا مغازه دیگر قیمتها متفاوت باشند.
خطیب جمعه بجنورد افزود: بخاطر سالهای متعدد کم آبی صرفه جویی در انرژی بویژه آب را باید در اولویت کارهای خود قرار دهیم تا مردم در جای جای استان از این مایه حیاط بهرهمند شوند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری ادامه داد: اگر افرادی بحث عفو و بخشش را مطرح و موضوع گذاشتن پرچم خون خواهی را بیان کردند، آن را نباید قبول کرد و باید با آن مقابله کرد و نباید بخشید.