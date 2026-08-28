پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان گفت: در هفته دولت بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان پروژه در خوزستان به بهرهبرداری رسید یا کلنگزنی شد و این استان از نظر اجرای طرحهای عمرانی هفته دولت، در رتبه هفتم کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اهواز، با گرامیداشت یاد و نام شهدا، بهویژه شهدای دولت، شهید رجایی و شهید باهنر، و همچنین شهید رئیسی، میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.
وی با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه فعالیتها و اقدامات انجامشده توسط دولت به مردم است، افزود: مردم ولینعمتان ما هستند و مسئولان زمانی توفیق پیدا میکنند که بهصورت واقعی، خالصانه و صادقانه در خدمت مردم باشند.
موالیزاده با اشاره به حضور و نقش مردم خوزستان در مقاطع مختلف تاریخی اظهار کرد: مردم خوزستان از اقوام مختلف همواره حماسه آفریدهاند و در تاریخ قدیم و معاصر، ردپای حضور پررنگ آنان بهخوبی مشاهده میشود.
استاندار خوزستان با اشاره به جنگ اخیر گفت: نیروهای سپاه، بسیج، ارتش و فراجا در میدان ایستادند و با اقتدار در مقابل دشمن عمل کردند و افتخار آفریدند.
وی افزود: حضور بیوقفه و شبانهروزی رئیسجمهور، دولت و همه مسئولان در کنار یکدیگر نشان داد که جنگ نباید موجب توقف خدمترسانی به مردم شود.
موالیزاده با اشاره به حضور مردم در صحنه گفت: از روز شهادت رهبر انقلاب تا امروز شاهد حضور گسترده مردم بودهایم و این حضور، حماسه بزرگی است که مردم خلق کردند.
وی ادامه داد: تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب و پس از آن راهپیمایی شکوهمند اربعین حسینی نشان داد که خوزستانیهای قهرمان و سلحشور، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، در هر لباس و از هر قومیتی، در میدان حضور دارند.
استاندار خوزستان با اشاره به نقش روحانیت، عشایر و اقشار مختلف مردم گفت: این حضور پررنگ، درس بزرگی به دشمن داد که ملت بزرگ ایران شکستناپذیر است.
وی بر حفظ اتحاد، انسجام، وحدت، همدلی و یکپارچگی تأکید کرد و گفت: خبرگان در یک بزنگاه تاریخی، با انتخاب رهبر جدید، نشان دادند که این خط ادامه دارد و این پیوستگی و امتداد تاریخی از امام راحل تا رهبر جدید به حمدالله ادامه پیدا کرد.
موالیزاده در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در استان گفت: در هفته دولت بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۲ همت، پروژه به بهرهبرداری رسید یا کلنگزنی شد و خوزستان از این حیث در رتبه هفتم کشور قرار گرفت.
وی درباره طرحهای بخش کشاورزی اظهار کرد: در این هفته ۱۴۸ پروژه در بخش کشاورزی شامل پروژههای امور زیربنایی، آب و خاک، خطوط انتقال آب، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گلخانه، شیلات، دامداری و مراکز پایش و هوشمندسازی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۲.۲ همت سرمایهگذاری اجرا شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به تولید گندم در استان گفت: خوزستان همچون همیشه تأمینکننده امنیت غذایی کشور بوده و گندم مورد نیاز ۱۴ میلیون نفر در کشور را تأمین میکند.
وی افزود: در حوزه شکر نیشکری نیز تأمینکننده نیاز ۳۵ میلیون نفر در کشور هستیم و در بخشهای مختلف کشاورزی، خوزستان رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
موالیزاده درباره مطالبات گندمکاران استان گفت: از ۶۸ همت مطالبات گندمکاران، تاکنون ۵۲ همت پرداخت شده که معادل ۷۵ درصد است و تلاش میکنیم این مطالبات بهطور کامل پرداخت شود.
وی با اشاره به تولید دانههای روغنی، کلزا، ذرت دانهای و علوفهای و خرما افزود: خوزستان امروز در تولید خرما در رتبه دوم کشور قرار دارد.
استاندار خوزستان همچنین با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در استان گفت: خوزستان با تسهیلگری و اعطای مشوقها، رتبه ممتاز سرمایهگذاری را به دست آورده است و باید همچنان برای فراهم کردن بستر فعالیت بخش خصوصی تلاش کنیم.
وی با اشاره به تسهیلات سفر رئیسجمهور گفت: از محل تسهیلات سفر رئیسجمهور، ۲.۸ همت برای شهرکهای صنعتی پرداخت شد.
موالیزاده با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع کوچک و متوسط اظهار کرد: اشتغال باید به سمت صنایع متوسط و کوچک هدایت شود؛ زیرا در صنایع بزرگ برای ایجاد هر شغل به ۲۵ میلیارد تومان نیاز است، اما در صنایع کوچک با سه میلیارد تومان میتوان یک شغل ایجاد کرد.
وی افزود: سیاست راهبردی استان، حمایت جدی از صنایع کوچک است که در این زمینه نیز خوزستان رتبه برتر کشور را به دست آورده است.
استاندار خوزستان گفت: تلاش کردهایم فعالیتها صرفاً در اهواز محصور و منحصر نشود و به شهرستانها نیز گسترش پیدا کند؛ بنابراین دو اقدام در این زمینه انجام شده است؛ نخست، هدایت تسهیلات به سمت