به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی با اشاره به بارش‌های خوب در زمستان و بهار گذشته تصریح کرد: کل تولید جو امسال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از مزارع آبی به دست آمده و تقریبا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن هم محصول دیمزار‌ها بوده است.

بر اساس آمار رسمی، سطح زیر کشت جو دیم امسال یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار و اراضی اختصاص یافته به کشت جو آبی بیش از ۶۰۰ هزار هکتار بود که ۲۰۰ هزار هکتار نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

افزایش ۶۰ درصدی تولید جو در حالی که سطح زیر کشت تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است، نشان می‌دهد که عملکرد مزارع جو امسال به مراتب بهتر از سال گذشته بوده است.

بر اساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته یک میلیارد و ۶۴ میلیون دلار برای واردات جو هزینه شده که با افزایش تولید امسال ۴۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد.