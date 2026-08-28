به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،جمعه آخر هفته و یک روز تعطیل گردشگران و میهمانان از سراسر کشور در کنار تالاب شیرین سو از لذت ماهیگیری در هوای خنک و طبیعت بکر این تالاب استفاده میکنند.

این تالاب بیش از ۳۰۰ هکتار وسعت دارد که حدود ۴۰ هکتار ان منطقه آبی است و زیستگاه بیش از ۵۰ گونه جانوری و گیاهی است.

پرندگانی، چون اردک سر سبز و کشیم و حواصیل این تالاب را برای زیستگاه همیشگی انتخاب کرده‌اند.

طبیعت زیبا و پرندگان متعدد جلوه‌های خوبی نیز برای عکاسان بوجود آورده است.