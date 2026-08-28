پخش زنده
امروز: -
طرح پاکسازی و ساماندهی ورودیهای شهر میاندوآب و جمع آوری ضایعات و لاشه خودروهای فرسوده ضایعات کارگاههای چوب بری و دیگر مشاغل اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست فرمانداری میاندوآب در بازدید از روند اجرای طرح پاکسازی، جمع آوری ضایعات و لاشه خودروهای فرسوده و ساماندهی ورودیهای شهر گفت: انبار لاشه خودروهای فرسوده، ضایعات کارگاههای چوب بری و دیگر مشاغل مستقر در ورودی شهر از سمت آذربایجان شرقی در معابر و انظار عمومی چهره شهر را زشت و زیبایی بصری را از بین برده و موجبات نارضایتی و شکایت شهروندان را فراهم نموده است، برای رفع این مشکل اخطارهایی از سوی ادارات متولی صادر و مهلت قانونی به صاحبان این مشاغل اعلام شده بود.
رسول ملکی با اشاره به اینکه مشاغل طبق قانون مجاز به انباشت ضایعات، لوازم و تجهیزات در خارج محدوده کارگاه نیستند افزود: محیط خارج از محل کسب حقوق عامه و متعلق به شهروندان است و باید رفع مزاحمت شود.
فرماندار میاندوآب با بیان اینکه مهلت قانونی برای پاکسازی معابر و جمع آوری ضایعات خودروها به اتمام رسیده و عدم توجه صاحبان مشاغل به مهلت قانونی ذکر شده در اخطار کتبی، باعث شد تا ادارات متولی مجبور به برخورد قهری شوند.