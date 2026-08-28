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همزمان با پنجمین روز از هفته دولت به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان طرح با حضور مسئولان در شهرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان طرح با حضور مسئولان در شهرستان افتتاح شد.
این طرحها شامل ۲ طرح عمرانی در شهر بکتاش ۱۱ طرح هادی در روستاها و مقاوم سازی ۱۵۰ خانه روستایی و همچنین تحویل ۳ باب خانه مددجویی بهزیستی و کمیته امداد و همچنین یک طرح پنل خورشیدی با حمایت امداد در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.