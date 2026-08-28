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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تدوین نقشه راه کشت پاییزه چغندرقند در خوزستان به منظور حمایت حداکثری از کشاورزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس ساکی در نشست برنامهریزی و هماهنگی کشت پاییزه چغندرقند که با حضور مدیران ستادی، کارشناسان بخش کشاورزی، نمایندگان کارخانجات قند و اتاق اصناف کشاورزان برگزار شد، اظهار کرد: برای دستیابی به بالاترین میزان بهرهوری در فصل جدید، رعایت دقیق تقویم زراعی و تاریخ کاشت الزامی است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان افزود: تأمین بهموقع بذر و کود استاندارد و همچنین انعقاد قراردادهای مطمئن و شفاف با کشاورزان، از اولویتهای اصلی ما در این فصل محسوب میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه از کارخانجات قند خواست در امر تسویه مطالبات پیشین کشاورزان تسریع کنند و در زمینه تسهیل حملونقل محصولات از مزارع به مراکز صنعتی، همکاری لازم را به عمل آورند.
ساکی بیان کرد: هدف از این هماهنگیها، تقویت زنجیره تولید و مصرف در بخش کشاورزی استان و حمایت حداکثری از بهرهبرداران است تا زمینههای رشد تولید و افزایش درآمد کشاورزان در فصل کشت جدید بهطور کامل فراهم شود.