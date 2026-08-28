به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: بیش از هفت هزار و ۵۰۰ موقوفه منفعتی و انتفاعی با ۱۷ هزار رتبه در استان وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس مسعودی افزود: یکی از بزرگترین موقوفه‌های استان موقوفه مشیر دوانی دهنوی با بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار شامل زمین مسکونی، تجاری و باغی است.

امام جمعه میناب هم در این همایش با اشاره به لزوم الگو گیری از ائمه اطهار گفت: بهترین الگوی ما مسلمانان در زمینه وقف، امام علی (ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری افزود: وقف سرچشمه ماندگار برای ماست و می‌تواند برکات زیادی برای جامعه به ارمغان بیاورد.

در پایان از ۵۰ نفر از یاوران، اصحاب، واقفان، خیران، هیئت امنای موقوفات و بقاع متبرکه استان با اهدا تندیس و لوح سپاس قدردانی شد.