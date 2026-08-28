مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرداری نصرآباد، شامل بهسازی معابر و نوسازی ماشین‌آلات شهری با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان، با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،، طرح‌های جدول‌کشی و تایل‌فرش معابر شهر نصرآباد به همراه تجهیز ناوگان شهرداری شامل یک دستگاه بیل بکهو و دو دستگاه کامیون دیما، با مجموع اعتبار بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید..

شهردار نصرآباد، در حاشیه این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن شهری گفت: مدیریت شهری نصرآباد بر توسعه زیرساخت‌هایی تمرکز دارد که مستقیماً با کیفیت زندگی مردم در ارتباط است.

مهدی مینایی افزود: طرح تایل‌فرش معابر تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه تلاشی برای ایمن‌سازی و زیباسازی مسیر‌های اصلی شهر است.

شهردار نصرآباد در ادامه با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات گفت: تأمین ماشین‌آلات جدید همواره از دغدغه‌های اصلی ما بوده است. با افزودن این تجهیزات، توان عملیاتی شهرداری در حوزه‌های خدماتی و عمرانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و امیدواریم با این اقدام، پاسخگوی خواسته‌های به‌حق مردم شریف نصرآباد باشیم.