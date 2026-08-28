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کلیبر میزبان نهمین جشنواره زغال‌اخته

نهمین جشنواره زغال‌اخته با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلیبر، با حضور مردم و گردشگران در کمپ گردشگری دیوری آذربایجان شرقی برگزار شد.
عکاس :سعید قاسمی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ - ۱۳:۰۶
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برچسب ها: زغال اخته ، اذربایجان شرقی ، جشواره
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