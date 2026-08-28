نهمین جشنواره زغال‌اخته با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلیبر، با حضور مردم و گردشگران در کمپ گردشگری دیوری آذربایجان شرقی برگزار شد.

عکاس : سعید قاسمی