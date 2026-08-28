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پویش شکرانه خرمن برای سفره گروههای هدف بهزیستی در مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران، از آغاز پویش «شکرانه خرمن» با مشارکت کشاورزان و خیرین نیکاندیش استان خبر داد. پویشی که با هدف جمعآوری بخشی از محصول برنج و توزیع آن میان خانوادههای زیر پوشش بهزیستی مازندران اجرا میشود.
رحمانی با اشاره به فصل برداشت برنج در استان افزود: شکرانه خرمن، فرصتی برای سهیم شدن در برکت حاصل از دسترنج کشاورزان و حمایت از خانوادههای نیازمند است و میتواند جلوهای زیبا از فرهنگ نوعدوستی و همدلی مردم مازندران باشد.
وی گفت: در فرهنگ ایرانی اسلامی، شکرگزاری از نعمتها همواره با بخشش و کمک به دیگران همراه بوده است و امروز نیز کشاورزان و خیرین میتوانند با اهدای بخشی از محصول خود، در تامین مایحتاج ضروری خانوادههای نیازمند سهیم شوند.
مدیرکل بهزیستی مازندران از کشاورزان برنجکار و خیرین استان دعوت کرد تا با اهداء بخش کوچکی از محصول برنج خود، در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند.
پویش شکرانه خرمن همزمان با فصل برداشت برنج در مازندران آغاز شده است. کشاورزان و خیران مازندرانی میتوانند در زمان مراجعه به شالیکوبیها با پر کردن کیسههای مخصوص، بخشی از محصول خود را به مددجویان بهزیستی اهدا کنند.