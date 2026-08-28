نخستین دوره مسیر معلمی با حضور یک صدمعلم و با هدف گفتمان‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در شهرستا‌ن نقده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین دوره مسیر معلمی با هدف گفتمان‌سازی پیرامون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شهرستا‌ن نقده برگزار شد.

مسیر معلمی، با سر فصل‌های ضرورت و معنای تحول، الگوی مفهومی مدرسه تراز، نقش آفرینی معلم، چیستی و چگونگی تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور یکصد نفر از فرهنگیان شهرستان نقده در سالن همایش فرهنگیان برگزار شد.

سرگرد پاسدار توحید باقری مدیر کانون بسیج فرهنگیان سپاه نقده با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت سند تحول بنیادین و ضرورت اجرای عملیاتی آن در سطوح مختلف نظام تعلیم و تربیت، افزود: برای اولین بار دوره «مسیر معلمی» بمدت ۱۶ ساعت در دو روز کاری همایش در حال برگزاری است که از اهداف این همایش تبیین سر فصل‌های بیانیه گام دوم سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، است.

سهند ولیزاده دبیر این همایش با اشاره به اینکه یکصد نفر از نو معلمان در این همایش حضور دارند افزود: همکاران با سابقه زیر ۵ سال و سن زیر ۴۰ سال با هدف اینکه معلمان عزیز سند تحول را با آموزشی که در کلاس ارائه می‌دهند باعث احساس تغییر و تحول شوند، در این همایش شرکت کرده‌اند و همچنین مسیر معلمی برای تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی و تبیین ابعاد سند تحول برگزار می شود.

آماده‌سازی معلمان برای نقش‌آفرینی تحولی، ایجاد شبکه‌ای منسجم از تحول‌خواهان درون بدنه آموزش و پرورش و زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌های آینده، از مهم‌ترین اهداف دوره «مسیر معلمی» است.