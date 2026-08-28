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پردیس سینماگالری ملت، بعنوان خانه چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پردیس سینماگالری ملت به عنوان خانه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهر میزبان هنرمندان، مخاطبان، دانشجویان و همه اهالی سینمای کوتاه خواهد بود.
جشنواره چهلوسوم در بخشهای سینمای ایران، سینمای بینالملل، بخش جنبی ویژه کتاب و سینما (اقتباس) برگزار خواهد شد.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی ۲۵ تا ۳۰ مهر در تهران برگزار خواهد شد.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران مهمترین جشنواره فیلم کوتاه ایران و از مهمترین جشنواره های فیلم کوتاه آسیاست