به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، برای آسفالت محورهای شریانی ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و تا پایان امسال روکش اصلی ۲۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اجرا می‌شود.

یزدان سحاب نظری، مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اسدآباد، از آغاز عملیات روکش آسفالت در محور بزرگراه کربلا خبر داد و گفت: در مجموع، روکش آسفالت ۱۲ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای اجرای روکش آسفالت محورهای شریانی اسدآباد، ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و عملیات بهسازی این مسیرها در حال انجام است.

مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اسدآباد با اشاره به اهمیت بهسازی راه‌های مواصلاتی گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، روکش اصلی آسفالت در ۲۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اجرا شود.

نظری خاطرنشان کرد: تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و ارتقای ایمنی راه‌ها از اولویت‌های راهداری شهرستان است.