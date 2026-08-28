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عملیات روکش آسفالت در محور بزرگراه کربلا و ۱۲ کیلومتر از محورهای روستایی اسدآباد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، برای آسفالت محورهای شریانی ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و تا پایان امسال روکش اصلی ۲۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اجرا میشود.
یزدان سحاب نظری، مدیر راهداری و حملونقل جادهای اسدآباد، از آغاز عملیات روکش آسفالت در محور بزرگراه کربلا خبر داد و گفت: در مجموع، روکش آسفالت ۱۲ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برای اجرای روکش آسفالت محورهای شریانی اسدآباد، ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و عملیات بهسازی این مسیرها در حال انجام است.
مدیر راهداری و حملونقل جادهای اسدآباد با اشاره به اهمیت بهسازی راههای مواصلاتی گفت: پیشبینی میشود تا پایان امسال، روکش اصلی آسفالت در ۲۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اجرا شود.
نظری خاطرنشان کرد: تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام و ارتقای ایمنی راهها از اولویتهای راهداری شهرستان است.