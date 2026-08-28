سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مقصر وضع کنونی در تنگه هرمز معرفی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ لاوروف در مصاحبه‌ای با شبکه «آربی‌سی» گفت که تا قبل از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تنگه هرمز باز و بدون مشکل بود.

وی در این‌باره توضیح داد که تا قبل از این جنگ، صحبتی درباره اعمال عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطرح نبود.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه اضافه کرد: البته ما هم نمی‌خواهیم برای عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای وضع شود، اما این موضوع جای بحث بیشتری دارد.