تهران قهرمان کبدی سالنی بانوان کشور شد
تیم کبدی بانوان تهران موفق شد قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، و به نقل از رسانه فدراسیون کبدی، تیم کبدی بانوان تهران با پیروزی برابر البرز به عنوان قهرمانی مسابقات کبدی سالنی بانوان کشور دست یافت.
در دیدار نهایی مسابقات کبدی سالنی قهرمانی بانوان کشور و انتخابی بازیهای داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض عربستان، تیم تهران با نتیجه ۴۱ بر ۲۷ از سد البرز گذشت و با ایستادن در جایگاه نخست، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
تیم البرز به عنوان نایب قهرمانی رسید و تیمهای قزوین و گلستان نیز به صورت مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
این رقابتها با حضور ۲۴ تیم و به میزبانی دانشگاه ملی زنجان برگزار شد و در نهایت تهران با کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در ترکیب تیم منتخب برای رقابتهای داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض عربستان را به دست آورد.