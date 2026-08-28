به گزارش خبرگزاری صداوسیما جشن بزرگ افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی در جمع ۲ هزار نفری و پُرشور بچه‌ها و خانواده‌هایشان در باغ کتاب تهران برگزار شد.

این مراسم با پخش زنده و با حضور عروسک‌های «هانی» و «دریا»، فاطمه امینی «ننه نقلی»، احسان مهدی و کاراکتر نوید همراه بود و در پایان نیز کیک «سفینه نجات» همزمان با آغاز اکران اثر در سینما‌های سراسر کشور بریده شد.

این انیمیشن در دو روز نخست اکران با جذب حدود ١۵ هزار تماشاگر و فروش ٢ میلیارد تومانی، آغازی رکوردشکن در سینمای انیمیشن ایران داشت.

«سفینه نجات» تا ۸ شهریور ساعت ۱۷ در باغ کتاب تهران نمایش داده می‌شود.