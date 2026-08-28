رادیو صبا همزمان با برگزاری پویش «هفته ایران جان»، با پخش مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع، جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و سبک زندگی مردم استان قزوین را معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شبکه رادیویی به مناسبت هفته «ایران جان» و با هدف معرفی ظرفیت‌های استان قزوین، برنامه‌های «صبای قزوین»، «پادرازی»، «گلگشت» و «خندانک» را با محوریت این استان روی آنتن می‌برد.

‌«صبای قزوین» با فضایی شاد و صمیمی، جاذبه‌های مختلف گردشگری، فرهنگی و اجتماعی استان قزوین را معرفی می‌کند و در کنار آن فرصتی برای بیان دغدغه‌ها و مسائل مردم استان فراهم می‌آورد.

‌«پادرازی» نیز با بهره‌گیری از لهجه شیرین قزوینی، مخاطبان را با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان قزوین همراه می‌کند و نگاهی متفاوت و شنیدنی به ظرفیت‌های این استان دارد.

‌در برنامه «گلگشت»، ظرفیت‌های فرهنگی و آیین‌های بومی روستا‌های استان قزوین در قالب یک مسابقه شاد و سرگرم‌کننده به مخاطبان معرفی می‌شود.

این مسابقه در سه مرحله و با حضور اهالی روستا و دو گروه شرکت‌کننده برگزار می‌شود و پرسش‌های آن موضوعاتی همچون بازی‌های بومی و محلی، لباس محلی، ضرب‌المثل‌ها و آداب و رسوم روستا‌های استان قزوین را دربرمی‌گیرد.

‌«خندانک» نیز با بخش‌های متنوعی همچون لطیفه، نمایش، حکایت و موسیقی، فضایی شاد و مفرح را برای شنوندگان فراهم می‌کند.

در هر قسمت از این برنامه، یکی از هنجار‌ها یا ناهنجاری‌های اجتماعی به عنوان دستمایه برنامه انتخاب و در قالب طنز و سرگرمی بررسی می‌شود.

‌رادیو صبا با پخش این مجموعه برنامه‌ها در هفته «ایران جان»، ضمن ایجاد فضایی شاد و سرگرم‌کننده، تلاش دارد گوشه‌ای از هویت، فرهنگ، آداب و رسوم، جاذبه‌های تاریخی و ظرفیت‌های اجتماعی و گردشگری استان قزوین را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.