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معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از پیگیری جدی رفع آلودگیهای زیست محیطی شهرک صنعتی شماره ۲ اندیمشک و تعیین مهلت در این خصوص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلینژاد اظهار کرد: با توجه به ایجاد آلودگیهای محیط زیستی ناشی از فعالیت تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره ۲ اندیمشک و اعتراض و شکایتهای متعدد شهروندان، رفع آلودگیها و تعیین مهلت در این خصوص در حال انجام است.
وی افزود: متاسفانه رعایت نکردن ملاحظات و الزامات زیست محیطی از سوی برخی از واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک صنعتی، موجب ایجاد آلودگی هوا و آب و بوی نامطبوع در سطح منطقه شده است.
قلینژاد گفت: ضمن ابلاغ اخطاریه به این واحدها، پرونده قضایی با شکایت اداره محیط زیست تشکیل شده است و در صورت کنترل نشدن آلودگیهای محیط زیست، ضمن اعمال جرایم سنگین درخواست توقف فعالیت این واحدها به عمل خواهد آمد.
وی در ادامه بیان کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی وفق قوانین و مقررات مکلف به رعایت الزامات زیست محیطی هستند.