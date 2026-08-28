به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پنجمین روز از هفته دولت، به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان باروق و فرمانداری شهرستان باروق و در راستای تحقق مصوبات مدیریت طرح محله محوری روستای زارنجی اقداماتی از قبیل راه اندازی و اتصال شبکه اینترنت و زیرساخت ارتباطات، طرح هادی روستایی، کمک به مرمت و نو سازی خانه محرومین، آماده سازی و آسفالت راه روستایی و ... با حضور علی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان باروق به مرحله بهره برداری رسیدند.

در این جلسه علی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی از تصویب و تخصیص اعتبار برای ساخت پل ارتباطی مابین روستای جان آقا با زارنجی، مسجد و ینگجه خبر داد و خاطر نشان کرد با تخصیص این اعتبار در اسرع وقت عملیات ساخت پل شروع خواهد شد.