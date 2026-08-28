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چهارمحال و بختیاری میزبان سومین اردوی مشترک تیم ملی قطر و کشتیگیران استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: سومین اردوی مشترک تیم ملی کشتی قطر و جمعی از کشتیگیران استان چهارمحالوبختیاری به میزبانی شهرستان شهرکرد در حال برگزاری است
ولی پور افزود: این اردو زیر نظر استاد بویری، قهرمان اسبق کشتی فرنگی کشور و سرمربی تیم ملی قطر و با حضور جمعی از قهرمانان جوانان کشور است.
وی افزود: استان چهارمحالوبختیاری در مسیر تبدیلشدن به «اردوبام کشور»؛ کمپ تیمهای ملی کشتی در راه است.