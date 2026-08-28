به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رقابت‌های تیراندازی هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر در دو بخش تفنگ و تپانچه به پایان رسید و دانشگاه تبریز در بخش تپانچه تیمی و دانشگاه علم و صنعت ایران در بخش تفنگ تیمی به مقام قهرمانی دست یافتند و در رده‌بندی نهایی تیمی مسابقات تیراندازی نیز دانشگاه تبریز، دانشگاه کاشان و دانشگاه علم و صنعت ایران به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

رقابت‌های شطرنج هفدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان پسر کشور هم در بخش انفرادی و در ۲ ماده رپید (سریع) و برق‌آسا برگزار شد.

شطرنج در ماده سریع، به ترتیب دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه گیلان و دانشگاه فردوسی مشهد رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند و در ماده برق‌آسا به ترتیب دانشگاه‌های گیلان، فردوسی مشهد و دانشگاه فرهنگیان کرمان موفق به کسب مقام اول تا سوم شدند.

دانشگاه فرهنگیان تبریز، دانشگاه پیام نور تهران و دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه زند شیراز به طور مشترک به ترتیب مقام‌های اول تا سوم مسابقات بخش تیمی تنیس روی میز هفدهمین المپیاد ملی فرهنگی و ورزشی دانشجویان را از آن خود کردند.

دانشگاه فرهنگیان تبریز، دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور تهران و دانشگاه گنبد کاووس به طور مشترک در بخش انفرادی تنیس روی میز موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شدند.

دانشگاه فرهنگیان تبریز، دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور تهران به طور مشترک در بخش دوبل تنیس روی میز مقام‌های اول تا سوم را به‌دست آوردند.

رقابت‌های کاتا انفرادی و کومیته وزن ۵۵- کیلوگرم هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر کشور به پایان رسید و نفرات برتر معرفی شدند.

ابوالفضل شهرجردی از دانشگاه تهران مقام نخست، محمدمهدی شجاعی باغینی از دانشگاه ملی مهارت کرمان رتبه دوم و سیدحسن موذن از دانشگاه ملی مهارت فارس و محمدرامیار بهمنی از دانشگاه کردستان به طور مشترک موفق به کسب مقام‌های سوم در رشته کاتا کاراته شدند.

مسلم غلامعلی‌زاده از دانشگاه ملی مهارت کرمان در بخش کومیته منفی۵۵ کیلوگرم مقام نخست، سامان پارسایی از دانشگاه شیراز مقام دوم و مهدی آخوندی از دانشگاه فرهنگیان مشهد و مهیار بهبودپور از موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران در بخش کومیته منفی ۵۵ کیلوگرم کاراته، سکو‌های قهرمانی را از آن خود کردند.