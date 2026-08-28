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مهار آبهای سطحی مازندران باید دستکم به ۳۵ درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای آبی استان گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از آبهای سطحی مازندران مهار میشود که در مقایسه میانگین کشوری عقبماندگی قابل توجهی داریم و باید با اجرای طرحهای پیشبینیشده، این مقدار دستکم به ۳۵ درصد افزایش یابد.
حیدر داوودیان در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت مهار آبهای سطحی در تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: ساخت سدهای پیشبینیشده برای مازندران یک الزام است و باید عقبماندگی موجود در زمینه مهار آبها را جبران کنیم؛ چراکه کشاورزی مازندران نقش مهمی در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور دارد.
وی با بیان اینکه دو سد کسیلیان و آزارود در مرحله پایان مطالعات قرار دارند، افزود: برای این دو طرح در مرحله دریافت مجوزهای لازم هستیم و امیدواریم با اخذ مجوزها بتوانیم روند اجرای آنها را دنبال کنیم. همچنین مطالعات سدهای دوهزار و سههزار، آپون و گررودبار نیز در حال انجام است که در صورت اجرای این طرحها، میزان مهار آبهای سطحی استان به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با تأکید بر اینکه این شرکت برای همه حوزههای مرتبط با آب برنامه دارد، تاکید کرد: تحقق اهداف ترسیمشده نیازمند همراهی اصحاب رسانه و مسئولان استان و کشور است. اجرای این برنامهها یک نیاز اساسی برای تأمین آب شرب و کشاورزی استان محسوب میشود.
داوودیان با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت به منابع آب استان گفت: باید از امروز برای تأمین آب آشامیدنی جمعیت بیش از هفت میلیون نفری مازندران در افق ۱۴۳۰ برنامهریزی کنیم.
وی همچنین توسعه شبکههای مدرن آبیاری کشاورزی را از دیگر برنامههای مهم استان اعلام کرد و افزود: بر اساس برنامه باید شبکههای مدرن کشاورزی در ۲۰۰ هزار هکتار توسعه یابد. در حال حاضر شبکه گلورد و شبکه البرز در حال اجرا هستند و برای شبکه هراز نیز امسال اعتباراتی جذب شده است تا بتوانیم عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.