در پی وقوع یک حادثه رانندگی در جاده حرجند، یک نفر بر اثر واژگونی خودرو جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، خودروی شخصی از نوع پژو پارس در مسیر جاده حرجند واقع در بخش کوهساران دچار حادثه شد و به دلیل واژگونی در جاده، راننده خودرو در محل حادثه جان خود را از دست داد.

با وقوع این حادثه، نیرو‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند تا اقدامات لازم را برای مدیریت وضعیت و انتقال مصدوم انجام دهند، اما متأسفانه شدت برخورد و واژگونی خودرو منجر به فوت فوری راننده شد.

کارشناسان پلیس راه و مأموران انتظامی در محل حاضر شده و ضمن بررسی اولیه صحنه حادثه، ضمن مدیریت ترافیک در این مسیر، علت دقیق وقوع این تصادف را در دستور کار قرار داده‌اند. طبق اعلام منابع رسمی، علت اصلی این حادثه مرگبار همچنان در دست تحقیق است و بررسی‌های دقیق‌تر برای مشخص شدن عوامل منجر به این واژگونی ادامه دارد.

از شهروندان و رانندگان عزیز درخواست می‌شود با توجه به شرایط جاده‌ای و رعایت اصول ایمنی، در تردد‌های خود دقت بیشتری داشته باشند.