به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان زیرکوه گفت: در راستای اجرای برنامه‌های نگهداری و روکش راه‌های شهرستان، از ابتدای سال جاری در مجموع ۵۳.۵ کیلومتر عملیات مرمت و روکش در محور‌های شهرستان به پایان رسیده یا در حال اجراست.

عثمانی، افزود: در این مدت عملیات روکش آسفالت در محور‌های روستایی بنمرود–کلاته‌مزار به طول ۳ کیلومتر، پیچکان–مناوند به طول ۳.۵ کیلومتر، چاپایاب–اسفاد به طول ۴ کیلومتر، چاه‌عمیق–چاه‌زرد–معصوم‌آباد به طول ۱۲ کیلومتر و همت‌آباد–گزخت به طول ۶ کیلومتر اجرا و تکمیل شده است.

به گفته وی همچنین عملیات روکش آسفالت در محور شوشک–دزگ به طول ۳ کیلومتر اجرا شده و طرح‌های روکش آسفالت در محور‌های عباس‌آباد–شاج به طول ۱۰ کیلومتر و اسفدن–زهان–شیرگ به طول ۱۲ کیلومتر در حال اجراست.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان زیرکوه افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف بهسازی محور‌های مواصلاتی و روستایی، ارتقای کیفیت راه‌ها و بهبود شرایط تردد کاربران جاده‌ای انجام شده و روند اجرای پروژه‌های در دست اقدام نیز ادامه دارد.