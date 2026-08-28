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مرکز مدیریت راههای کشور با اعلام انسداد محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب، از رانندگان خواست برای جلوگیری از بهگذر افتادن زمان سفر، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راههای کشور در اطلاعیهای جدید، از انسداد تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، تردد در این دو محور از صبح امروز (جمعه ۶ شهریور) تا اطلاع بعدی مسدود است.
در همین راستا، وضعیت ترافیک در سایر محورهای شریانی کشور به شرح زیر گزارش شده است:
همچنین گزارشهای هواشناسی حاکی از آن است که در برخی از محورهای استانهای مازندران و گلستان از جمله محور فیروزکوه، بارش پراکنده باران مشاهده میشود، اما سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.