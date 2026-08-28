تیم بانوان قم در مسابقات آزادکیک بوکسینگ رینگی کرمان با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۷ برنز خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم بانوان قم در مسابقات آزادکیک بوکسینگ رینگی کرمان در رده جوانان فاطمه ابراهیمی در وزن منفی ۶۵ کیلوگرم به مدال طلا رسید، هلیا محمدی در منفی ۴۵ کیلوگرم نقره گرفت و کوثر بیگدلی در منفی ۵۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بزرگسالان نیز کوثر احمدی در منفی ۵۰ کیلوگرم قهرمان شد و نیایش شجاعیان، فائزه بوجویی، زهره شعبانی، معصومه تلخابی، زهرا جعفری، فاطمه عبدالمالکی به مدال برنز و نوشا بشیری به عنوان سوم مشترک رسید.

هدایت تیم قم بر عهده سمیه داوودی بود و ریحانه‌سادات موسوی نیز به‌عنوان سرپرست، تیم را همراهی کرد.