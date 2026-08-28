پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم شادگان گفت: عملیات اجرایی بهسازی بخشهای باقیمانده جاده دارخوین–شادگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری اظهارکرد: برای رفع موانع اجرایی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و تکمیل پروژه جاده دارخوین - شادگان، عملیات بهسازی بخشهای باقیمانده این مسیر حیاتی آغاز شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت این محور مواصلاتی، خواستار نظارت مستمر دستگاههای متولی بر روند اجرای پروژه و تلاش برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از بخشهای باقیمانده آن شد.
نماینده مردم شادگان در مجلس ادامه داد: اجرای این پروژه با هدف تکمیل محور ارتباطی دارخوین ـ شادگان، افزایش ایمنی تردد، تسهیل دسترسی و بهبود ارتباطات جادهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
خنفری با اشاره به فعال بودن پروژههای راهسازی در مناطق مختلف شهرستان، از پیمانکاران و عوامل اجرایی متعهد پروژههای راهسازی که در شرایط حساس کنونی با جدیت پای کار هستند، قدردانی کرد و گفت: تداوم فعالیتهای عمرانی و توقفنشدن پروژهها، نشاندهنده عزم جدی برای خدمترسانی و توسعه زیرساختهای شهرستان شادگان است.