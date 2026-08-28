استاندار کرمان با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع استان در برگزاری رویداد‌ها گفت: رویدادمحوری می‌تواند ضمن معرفی ظرفیت‌های کرمان و جذب سرمایه‌گذاران، به افزایش نشاط و شادابی در جامعه کمک کند.

رویدادمحوری به معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد روحیه نشاط در میان مردم کمک می‌کند

رویدادمحوری به معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد روحیه نشاط در میان مردم کمک می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع استان در برگزاری رویداد‌ها گفت: رویدادمحوری می‌تواند ضمن معرفی ظرفیت‌های کرمان و جذب سرمایه‌گذاران، به افزایش نشاط و شادابی در جامعه کمک کند.

محمدعلی طالبی در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره سیب و گلابی بخش گلزار شهرستان بردسیر گفت: پروژه‌های متعددی در این شهرستان در حال اجراست و در چند ماه آینده نیز میزبان یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور در بردسیر خواهیم بود و بزرگ‌ترین پروژه صنعتی کشور در این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم، تأمین اعتبار برخی از پروژه‌های مورد انتظار در این بخش از محل منابع شرکت ملی مس و بخشی نیز از سهم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن انجام خواهد شد تا بخشی از نیاز‌ها و مطالبات مردم منطقه مورد توجه قرار گیرد.