رویدادمحوری به معرفی ظرفیتهای استان و ایجاد روحیه نشاط در میان مردم کمک میکند
استاندار کرمان با تأکید بر ظرفیتهای متنوع استان در برگزاری رویدادها گفت: رویدادمحوری میتواند ضمن معرفی ظرفیتهای کرمان و جذب سرمایهگذاران، به افزایش نشاط و شادابی در جامعه کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
استاندار کرمان با تأکید بر ظرفیتهای متنوع استان در برگزاری رویدادها گفت: رویدادمحوری میتواند ضمن معرفی ظرفیتهای کرمان و جذب سرمایهگذاران، به افزایش نشاط و شادابی در جامعه کمک کند.
محمدعلی طالبی در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره سیب و گلابی بخش گلزار شهرستان بردسیر گفت: پروژههای متعددی در این شهرستان در حال اجراست و در چند ماه آینده نیز میزبان یکی از مقامات عالیرتبه کشور در بردسیر خواهیم بود و بزرگترین پروژه صنعتی کشور در این شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم، تأمین اعتبار برخی از پروژههای مورد انتظار در این بخش از محل منابع شرکت ملی مس و بخشی نیز از سهم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن انجام خواهد شد تا بخشی از نیازها و مطالبات مردم منطقه مورد توجه قرار گیرد.