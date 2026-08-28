میز خدمت دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی طبق روال هفته‌های گذشته در مصلای امام خمینی (ره) تبریز برپا شد و مسئولان دستگاه‌های مختلف به صورت مستقیم پاسخگوی مسائل، درخواست‌ها و مشکلات مردم بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در میز خدمت دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی اداره کل امور مالیاتی ، شرکت گاز ، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ، اداره کل راه و شهرسازی ، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، شرکت آب و فاضلاب ، اداره کل بهزیستی ، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی حضور داشتند و به مراجعه‌کنندگان خدمات و راهنمایی‌های لازم را ارائه کردند.

همچنین اداره کل میراث فرهنگی ، کمیته امداد ، مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، بانک ملی، بانک کشاورزی ، پست بانک ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت ملی پست ، مخابرات منطقه آذربایجان شرقی، اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای ، شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان، تبریز، اداره کل تعزیرات حکومتی ، ثبت احوال و حج و زیارت آذربایجان شرقی نیز با برپایی میز خدمت پاسخگوی مراجعه‌کنندگان بودند.

این اقدام با هدف تسهیل دسترسی مردم به مدیران و مسئولان، رسیدگی مستقیم به درخواست‌ها و کاهش فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این برنامه مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مردم بررسی و درخواست‌ها برای پیگیری و رسیدگی در دستگاه‌های مربوطه دریافت شد.