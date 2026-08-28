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اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با قربانیان حادثه سیل در نپال ابراز همدردی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی جاریشدن سیل مهیب و رانش زمین در بخشهایی از کشور نپال که موجب جانباختن و مفقودشدن صدها نفر و تخریب زیرساختها و منازل مردم شد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم نپال، خصوصا خانوادههای جانباختگان و مفقودشدگان، برای آسیبدیدگان آرزوی بهبودی کرد.
بنا بر اعلام پلیس نپال، در پی جاری شدن سیلاب در این کشور، دستکم ۳۵۹ نفر کشته شدند و صدها نفر همچنان مفقود هستند.