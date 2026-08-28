سه کشتی‌گیر و یک مربی از شهرستان میامی با قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی کشتی‌های سنتی به ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محسن فائض دبیر هیات کشتی استان سمنان گفت: کاروان ۱۳۰ نفره ایران با عنوان «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» عازم ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان شد و سه کشتی‌گیر و یک مربی از شهرستان میامی در ترکیب تیم ملی کشتی‌های سنتی حضور دارند و نماینده ورزش استان سمنان در این رویداد بین‌المللی هستند.

محمد نبی‌زاده، هادی سلیمی و علیرضا حمزه‌نژاد، سه کشتی‌گیر استان سمنان و حسنعلی نبی‌زاده نیز مربی اعزامی استان به این رقابت‌ها هستند.

این چهار نماینده استان سمنان از ۹ تا ۱۶ شهریور در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در منطقه ایسیک‌کول قرقیزستان به مصاف حریفان می‌روند.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در منطقه ایسیک‌کول قرقیزستان برگزار می‌شود و ورزش‌های سنتی و بومی کشور‌های شرکت‌کننده محور اصلی این رویداد بین‌المللی است.