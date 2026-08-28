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تازههای علمی و درمانی حوزه جراحی مغز و اعصاب در همایش جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات شمال غرب کشور در ارومیه ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر کنگره انجمن جراحان مغز و اعصاب شمالغرب کشور از برگزاری این همایش با حضور اساتید و متخصصان برجسته کشور، در تالار وحدت ارومیه خبر داد.
دکتر حمید جنگی اظهار کرد: این کنگره با حضور 250جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات کشور از تهران، یزد، گیلان، اردبیل، زنجان شیراز، آذربایجانغربی، آذربایجان شرقی،کردستان،ایلام تا هفتم شهریور برگزار می شود.
دبیر کنگره ادامه داد: برای افزایش مشارکت علمی، متخصصان رشتههای مغز و اعصاب، زنان و زایمان، بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی و پرستاری نیز در پنلهای تخصصی حضور خواهند داشت. همچنین مقالاتی از حوزه پرستاری دریافت شده و مباحث مرتبط با مراقبتهای قبل، حین و بعد از عمل نیز بررسی میشود.
جنگی با اشاره به حضور نداشتن مهمانان خارجی بهصورت حضوری گفت: چند مقاله از متخصصان خارجی بهصورت ضبطشده دریافت شده که در جریان کنگره پخش خواهد شد.
وی هدف دیگر برگزاری این رویداد در ارومیه را معرفی ظرفیتهای آذربایجانغربی عنوان کرد و گفت: این کنگره علاوه بر ارتقای سطح علمی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان و کمک به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی آن است.