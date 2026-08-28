مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی، در گردهمایی مسوولین و معاونین ستاد برگزاری نماز جمعه آذربایجان‌غربی با قدردانی از زحمات ستاد‌های نماز جمعه و خادمان این عرصه، بر جایگاه مردمی و تأثیرگذار این نهاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام حسن اسماعیلی، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی، در گردهمایی مسوولین و معاونین ستاد برگزاری نماز جمعه آذربایجان‌غربی با قدردانی از زحمات ستاد‌های نماز جمعه و خادمان این عرصه، بر جایگاه مردمی و تأثیرگذار این نهاد تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به حضور فعال ائمه جمعه، اعضای ستاد‌ها و خادمان در ۱۸ شهرستان و بخش استان، اظهار داشت: بدون تردید، نماز‌های جمعه و مجموعه‌های همکار با آن، مردمی‌ترین تشکیلات موجود هستند و عزیزان ما با وجود فرصت‌های اندک فراغت، ایام پنج‌شنبه و جمعه را به‌طور انحصاری به خدمت در این ساحت مقدس اختصاص داده‌اند.

حجت‌الاسلام اسماعیلی با یادآوری تأکیدات آیات و روایات درباره اهمیت نماز جمعه، خاطرنشان کرد: نیازی به یادآوری مجدد این فضیلت برای خادمان دلسوز نیست؛ چراکه آنان خود از عمق این مسئولیت آگاهند.

مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، در ادامه به عملکرد ستاد‌ها در بازه‌های حساس اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در مقاطع جنگ اول (۱۲ روزه) و جنگ دوم (۴۰ روزه) و همچنین شب‌های پرتعداد بیش از ۱۷۰ شب، اعضای ستاد‌ها و ائمه جمعه تا پاسی از شب پای کار بودند و مأموریت‌های محوله را به نحو احسن انجام دادند.

وی با تقدیر ویژه از تمامی همکاران ستادی، افزود: در ویژه‌برنامه‌های ماه مبارک رمضان، همزمان با سالروز شهادت قائد شهید (امام خمینی) و شهدای جنگ، برنامه‌های منسجمی برگزار شد. ضمن اینکه استان آذربایجان غربی به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های جنگ، با وجود آسیب‌ها و چالش‌ها، ستاد‌های نماز جمعه در اکثر شهرستان‌ها فعال بودند.

حجت‌الاسلام اسماعیلی به برگزاری برنامه‌های تجمیعی در مناسبت‌هایی نظیر اربعین، پنجم مرداد و آغاز هفته وحدت اشاره کرد و گفت: در ایام پنجم مرداد، با وجود محدودیت‌ها، موفق به سفر به ۸ شهرستان استان شدیم و ضمن بازدید از برنامه‌ها، از مسئولان ستادها، معاونان و خادمان محو آدینه‌ها تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

وی در پایان با تشکر از حضور مستمر مدیر محترم مرکز تعالی (جناب آقای طالبی) در سومین و چهارمین جلسه استان در سه سال اخیر، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده بتوان از تمامی شهرستان‌ها بازدید کرد و گفت: این حضور‌ها نشان‌دهنده عزم جدی برای پاسداشت مقام شامخ نماز جمعه و خدمت به مردم شریف استان است.