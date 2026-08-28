همزمان با هفته دولت، ۳۵ طرح هادی روستایی در شهرستان اردل افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۶ طرح هادی روستایی با مجموع اعتبار ۲۳ میلیارد و ۶۹۴ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

قربانپور افزود: این طرح‌ها در حوزه بهسازی و اصلاح معابر، مسیر‌های دسترسی، ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و ساماندهی محیط روستا‌ها است.

به گفته وی ۱۹ طرح هادی روستایی جدید در شهرستان اردل با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۵۱ میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان آغاز شد.