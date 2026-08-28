نتایج پنج ماده دو و میدانی هفدهمین المپیاد ملی فرهنگی و ورزشی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رقابت ها دانشگاه خاوران در پرتاب وزنه، دانشگاه خوارزمی در دوی ۱۰۰ متر، دانشگاه یاسوج در دوی ۸۰۰ متر، دانشگاه جامع علمی و کاربردی بوشهر در پرش طول و دانشگاه ارومیه در دوی پنج‌هزار متر، عنوان‌های قهرمانی را از آن خود کردند.

رقابت‌های دوومیدانی هفدهمین المپیاد ملی فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر در بخش‌های پرتاب وزنه، دوی ۱۰۰ متر، ۸۰۰ متر، پرش طول و پنج‌هزار متر برگزار شد.

عرفان میرزائیان نجف‌آبادی از دانشگاه خاوران در بخش پرتاب وزنه عنوان نخست، محمدامین مینا از دانشگاه غیرانتفاعی پیشتازان شیراز رتبه دوم و مجتبی محمدی از دانشگاه ملی مهارت مازندران رتبه سوم را کسب کردند.

در ماده دوی ۱۰۰ متر نیز مرتضی ازهر حمید الکیماوی از دانشگاه خوارزمی در جایگاه نخست ایستاد و امیرحسین رجبی‌مقدم از دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی دوم شد و امیر شایان شیرازی از دانشگاه کاشان به مقام سوم رسید.

در ماده دوی ۸۰۰ متر هم مانی مختاری از دانشگاه یاسوج قهرمان شد و امید امیریان از دانشگاه جامع علمی و کاربردی اصفهان به مقام دوم رسید و مازیار قرهاگوزلو از دانشگاه فرهنگیان تهران سوم شد.

در رشته پرش طول، مهدی تماری از دانشگاه جامع علمی و کاربردی بوشهر جایگاه نخست قرار گرفت، سینا افشین‌فر از دانشگاه تهران دوم شد و میثم عبدالله‌پور از دانشگاه جامع علمی و کاربردی قزوین عنوان سوم را به دست آورد.

در ماده دوی پنج‌هزار متر، عطا اسدی از دانشگاه ارومیه عنوان قهرمانی را کسب کرد، متین شهبازی از دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در جایگاه دوم ایستاد و منصور بیات از دانشگاه شهید بهشتی سوم شد.

پیشتر برترین‌های رشته‌های تنیس روی خاک دوبل، تیراندازی بخش تپانچه تیمی، تیراندازی تفنگ تیمی، شطرنج ماده سریع (رپید)، شطرنج ماده برق‌آسا، تنیس روی میز در بخش‌های تیمی، انفرادی و دوبل، کاراته در بخش‌های کاتا و کومیته منفی ۵۵ کیلوگرم مشخص شدند.

دانشگاه صنعتی شاهرود در بخش دوبل تنیس روی خاک، دانشگاه تبریز در رشته تیراندازی بخش تپانچه تیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران در تفنگ تیمی، دانشگاه بوعلی‌سینا در شطرنج ماده سریع (رپید)، دانشگاه گیلان در شطرنج ماده برق‌آسا، دانشگاه فرهنگیان تبریز در بخش تیمی، انفرادی و دوبل تنیس روی میز، دانشگاه تهران در کاتا کاراته و دانشگاه ملی مهارت کرمان مقام قهرمانی در کومیته منفی ۵۵ کیلوگرم را در از آن خود کردند.

هفدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر کشور با حضور بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست تیم به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود از یکم شهریور ۱۴۰۵ در حال برگزاری است و به مدت ۹ روز تا نهم شهریور ۱۴۰۵ ادامه دارد.