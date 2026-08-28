به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و در راستای تحقق شعار دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی، ۳۱۴ پروژه کلان توسعه، اصلاح و تقویت زیرساخت‌های انرژی در بخش‌های شهری و روستایی استان خوزستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با تشریح ابعاد فنی و اجرایی این پروژه‌ها افزود: این طرح‌ها شامل توسعه و احداث شبکه توزیع، نوسازی و بهینه‌سازی شبکه برق شهری و روستایی، کاهش تلفات، بهسازی شبکه روستایی، برق رسانی به ۲۵ روستای فاقد برق، احداث فیدر‌های خروجی و افزایش ظرفیت قدرت مانور شبکه است که در مجموع منجر به احداث و بهینه‌سازی ۷۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف در سراسر استان شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تصریح کرد: همچنین به منظور افزایش پایداری جریان برق و ارتقای سطح رفاه عمومی، عملیات نصب و راه‌اندازی ۶۴۳ دستگاه ترانسفورماتور و همچنین ساماندهی و تقویت روشنایی معابر با نصب ۱۳ هزار و ۲۷۲ دستگاه چراغ روشنایی با موفقیت انجام شد و به شبکه پیوست.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های ویژه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و خدمات‌رسانی گفت: بخشی از این طرح‌ها علاوه بر پوشش و توسعه شبکه برق در روستا‌های هدف، به تامین برق پایدار پایانه‌های مرزی، مسیر‌های تردد زائران، توقفگاه‌های خودرویی و مواکب اربعین حسینی (ع) اختصاص داشته که برای میزبانی از زائران عتبات عالیات به اجرا در آمد.

خدری خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی و جهادی تلاشگران صنعت برق خوزستان نشان‌دهنده تعهد مجموعه در میدان عمل و استمرار جریان پایدار انرژی برای تمامی مشترکان در پهنه خوزستان است.