طرح‌های مرمت و ساماندهی پل‌های تاریخی خانگاه و مردق‌چای و کلیسای هوانس، افتتاح و آماده میزبانی از گردشگران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سه طرح حفاظت و مرمت آثار تاریخی مراغه شامل پل تاریخی خانگاه، پل تاریخی مردق‌چای و کلیسای هوانس افتتاح شد.

این سه طرح با هدف حفاظت از بنا‌های تاریخی، صیانت از ارزش‌های معماری و فرهنگی و آماده‌سازی این آثار برای بهره‌گیری گردشگران اجرا شده‌اند و در مجموع ۱۵ میلیارد تومان برای مرمت آنها هزینه شده است.

در طرح مرمت پل تاریخی خانگاه، عملیات استحکام‌بخشی، مرمت و خواناسازی بنا در عرصه و زیربنایی به مساحت ۲۰۰ مترمربع انجام شده است. برای اجرای این پروژه ۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

پل تاریخی مردق‌چای نیز با اعتباری معادل ۵ میلیارد تومان مورد مرمت قرار گرفته است. استحکام‌بخشی، مرمت و خواناسازی از جمله اقدامات انجام‌شده در این ح بوده و عملیات مرمتی در عرصه و زیربنای ۲۰۰ مترمربع اجرا شده است.

در بخش دیگری از این طرح‌ها، کلیسای هوانس مراغه نیز پس از اجرای عملیات مرمت، ساماندهی و تکمیل اقدامات مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومان در عرصه و زیربنایی به مساحت ۴۰۰ مترمربع اجرا شده است.

اجرای این طرح‌ها بخشی از برنامه حفاظت و احیای بنا‌های تاریخی مراغه در هفته دولت است و با تکمیل اقدامات مرمتی، زمینه برای معرفی بهتر این آثار و بهره‌گیری گردشگران از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کهن‌شهر مراغه، فراهم شده است.